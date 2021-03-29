В Сумском СИЗО заключенный занимался интернет-мошенничеством Фигурант распространял вредоносное программное обеспечение, находясь под стражей. Для этого человек создавал фиктивные объявления о продаже товаров и посылал покупателям в мессенджере архивный файл с «вирусом».

Правонарушителя разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности Сумщины совместно со следственным управлением областной полиции и работниками Сумского следственного изолятора.

33-летний фигурант, находясь под стражей, с мобильного телефона распространял вредоносное программное обеспечение. Для этого в Интернете создавал объявления о продаже несуществующих товаров. Потенциальному покупателю предлагал перейти в мессенджер для обсуждения деталей сделки. В переписки злоумышленник насылал архивный файл, в котором было зашифровано вредоносное программное обеспечение. Архив маскировал под каталог товаров.

После попадания на устройство «вирус» собирал авторизационные данные онлайн-банкинга. В дальнейшем злоумышленник выводил деньги пострадавших на подконтрольный счет.

В ходе обыска в камере осужденного полицейские изъяли мобильные телефоны, содержащих доказательства причастности к правонарушению. Сумма ущерба устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Сумской области, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.