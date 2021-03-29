Через сумскую границу буковинец пытался вывезти за границу марихуану На территории пропускного пункта «Бачевск-автомобильный» Северной таможни Гостаможслужбы в одном из проверяемых автомобилей правоохранители обнаружили и изъяли наркотики.

Проверяя автомобиль «Mersedes-Benz», который направлялся на территорию РФ, водителем которого был 39-летний житель Черновицкой области, таможенный кинолог обнаружил 400 граммов марихуаны. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.