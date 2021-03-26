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Діти Сумщини можуть залишитися без оздоровчого дитячого центру «Чайка»

Історія оздоровчого дитячого центру «Чайка» на Сумщині бере свій початок з 1957 року, тоді на березі річки Псел в лісах урочища Баранівка з`явився заклад для оздоровлення і відпочинку дітей, який за роки існування відвідали тисячі дітлахів.

На сьогодні, це не тільки один з найбільших та найкращих таборів Сумської області, а і України в цілому. Це підтверджують нагороди 2015 (Кращий заклад оздоровлення та відпочинку дітей) та 2016 років (3 місце у Всеукраїнському конкурсі-огляді дитячих закладів оздоровлення та відпочинку), численні грамоти та подяки місцевої влади, перемоги на міжтабірних спартакіадах, комфортні умови проживання, відповідність безпековим та санітарно-епідеміологічним нормам, а також вдячні відгуки дітей та їх батьків.

Ще в 2018 році за літній сезон була оздоровлена 1151 дитина, третину з цієї кількості складали діти пільгових категорій. На літо 2021 року керівництво ОДЦ «Чайка» та «СМНВО - Інжиніринг», відокремленим підрозділом якого є табір, планували відновити оздоровлення та відпочинок дітей Сумщини, який є дуже необхідним в контексті зміцнення імунітету в період пандемії коронавірусу.

Але! Заклад з усім майном та нерухомістю хоче забрати АТ «Банк Кредит Дніпро» в рахунок стягнення боргів з «Сумського НПО». 15 квітня 2013 року попереднє керівництво підприємства, порушуючи Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», все майно дитячого оздоровчого центру «Чайка» передало під заставу. Відповідно до частини 6 статті 15 вищезазначеного Закону України, майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не може бути об’єктом звернення стягнення за борговими зобов’язаннями та не може передаватися у заставу.

Тобто, майно оздоровчого дитячого центру «Чайка» не могло і не може забиратися через борги «Сумського НПО», а вимоги банку «Кредит Дніпро» є незаконними. Цікаво! Чи знає про цей факт та такий стан справ новий власник «Банку Кредит Дніпро», відомий меценат, благодійник і бізнесмен Олександр Ярославський?

Важливо! Чи розуміють свою відповідальність очільники міста та області у вирішенні даного надзвичайно важливого для регіону питання? Адже, за частиною 7 статті 15 Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» у разі банкрутства власника місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні вирішити питання про передачу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до комунальної власності відповідно до законодавства.

Станом на 9 березня 2021 року на адресу «Сумського НВО» надійшов лист від «Банк Кредит Дніпро» з вимогою звільнити приміщення ОДЦ «Чайка». Виповнення незаконної вимоги може призвести до непридатності та подальшої утилізації спортивного та медичного обладнання після його демонтажу.

В той час, коли в інших регіонах України у зв’язку з пандемією відбувається реанімація занедбаних дитячих таборів, у нас намагаються знищити гарно функціонуючий і такий необхідний в сучасних умовах заклад.

Не хотілося б побачити в близькому майбутньому «Чайки» створення на її базі якихось розважальних центрів, адже нашим дітям вкрай необхідне оздоровлення та відпочинок!

Керівництво підприємства сподівається на допомогу органів місцевого самоврядування та на плідні переговори з представниками банку у вирішенні даної ситуації.

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Общество
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