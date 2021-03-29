Учні ДМШ № 3 здобули нагороди міжнародної ваги

Дует у складі Дмитра НІКОЛАЄНКО та Дмитра ПРЯДКА (викладач Валентина КРАВЦОВА) виборов перше місце на VII Дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі «Samosvity – On Line».

Також учні ДМШ №м 3 стали переможцями Міжнародного дистанційного фестивалю-конкурсу «Квітуча Україна». Ксенія ШИРОКИХ (викладач Ніна ФЕДОРЕНКО) та Марія Мірошниченко (викладач Тетяна ЛОХОНЯ) посіли перші місця, Софія МОРОЗ (викладач Ніна Федоренко), Мілана ДМИТРЕНКО та Анна ДОВЖЕНКО (викладач Наталія КУЧМЄЄВА) – другі місця.