В ФК «Сумы» сменился главный тренер Администрации и команде ФК «Сумы» представлен новый главный тренер - Валерий Куценко.

Экс-главный тренер команды Сергей Страшненко продолжит тренерскую карьеру в ДЮСШ «Сумы».

Валерий Викторович Куценко, 2.11.1986 года рождения, профессиональный футболист, тренер, окончил Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Воспитанник футбольной школы «Кремень», во время футбольной карьеры выступал за ФК «Днепр» (2003-2006), ФК «Оболонь» (Киев) (2006-2010), ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) (2011-2012), ФК «Ворскла» (Полтава) (2012-2015), ФК «Черноморец» (Одесса) (2015-2018), ФК «Кешля» (Азербайджан) (2019).

В начале 2020 года Валерий Викторович по семейным обстоятельствам переехал на постоянное место жительства в г. Сумы и решил присоединиться к местному ФК «Сумы». В течение 2020-2021 г.г. был капитаном команды, ассистентом главного тренера и исполняющим обязанности главного тренера ФК «Сумы».