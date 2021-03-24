Мэр Сум наложил вето на решение горсовета об отмене разрешения на размещение рекламы

Неделю назад за это решение проголосовали 26 депутатов Сумского горсовета, сам мэр не голосовал, как и большинство промэрской фракции партии «Батькивщина».
В самом решении исполкома говорится о разрешении на размещении 72-х рекламных носителей на разных улицах города, впрочем, чаще всего упоминается фирма, связанная с бывшим помощником мэра, а затем замдиректора департамента коммуникаций, а теперь начальником управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаем Зигуненко.
Теперь проект решения горсовета выносится на повторное голосование. Для преодоления вето нужно набрать 2/3 голосов, то есть 29 из 43.