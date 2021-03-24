Мэр Сум наложил вето на решение горсовета об отмене разрешения на размещение рекламы Сегодня, 30 марта, стало известно, что мэр Сум Александр Лысенко своим распоряжением приостановил решение горсовета от 24 марта «Об отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 47 от 29.01.2021 года «О размещении наружной рекламы на территории Сумской городской территориальной громады».

Неделю назад за это решение проголосовали 26 депутатов Сумского горсовета, сам мэр не голосовал, как и большинство промэрской фракции партии «Батькивщина».

В самом решении исполкома говорится о разрешении на размещении 72-х рекламных носителей на разных улицах города, впрочем, чаще всего упоминается фирма, связанная с бывшим помощником мэра, а затем замдиректора департамента коммуникаций, а теперь начальником управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаем Зигуненко.

Теперь проект решения горсовета выносится на повторное голосование. Для преодоления вето нужно набрать 2/3 голосов, то есть 29 из 43.