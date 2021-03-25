В Украине появится новый вид военной службы: в Раде поддержали законопроект Зеленского Народные депутаты Украины поддержали во втором чтении законопроект №3553, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Документ предусматривает введение в государстве военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период (на срок до шести месяцев). В случае обострения на фронте или нарушения границ мобилизация будет происходить за сутки, пишет Обозреватель.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного пленарного заседания парламента 30 марта, которое транслировалось на официальном YouTube-канале Верховной Рады. Свои голоса за законодательную инициативу Зеленского дали 256 парламентариев.

Разработчики законопроекта отметили, что его цель – совершенствование организационно-правовых основ комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований высокопрофессиональным личным составом как в мирное время, так и в особый период.

Что изменится?

В частности, планируется приведение системы военного учета и деятельности местных органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО. Например, внедрение европейских принципов и подходов с одновременной автоматизацией многих процессов функционирования системы воинского учета в государстве позволит избежать возможных коррупционных рисков.

Также в документе прописаны такие новации:

- реформирование местных органов военного управления – на их базе создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

- совершенствование воинского учета призывников, военнообязанных (в том числе – введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий).

- осовременивание основ функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (речь идет о создании автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег").

- предусматривание трудовых, образовательных и социально-правовых гарантий для граждан, которые будут идти на новый вид военной службы. Кроме того, резервистам будет предоставляться возможность получать отсрочки от призыва по аналогии действующих оснований их получения военнообязанными в случае призыва по мобилизации, на особый период.

- усовершенствование принципов административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Финансовая ответственность за админнарушения

В законопроекте указаны следующие ее уровни:

- нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета: 30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн), за повторное нарушение – 50-100 НМДГ (850-1700 грн).

- нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации: на граждан – 100-200 НМДГ (1700-3400 грн) на должностных лиц – 200-300 НМДГ (3400-5100 грн). Повторное нарушение: на граждан – 200-300 НМДГ (3400-5100 грн) на должностных лиц – 300-500 НМДГ (5100-8500 грн).

- умышленная порча или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату: 30-50 НМДГ (510-850 грн). Повторно: 50-100 НМДГ (850-1700 грн).

Усиление уголовной ответственности

- За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

- За уклонение военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим военным комиссаром, предусматривается наказание в виде штрафа в размере 300-500 НМДГ или исправительные работы на срок до 2 лет.

- За уклонение военнообязанного, резервиста от учебных (специальных) сборов предусматривается наказание в виде штрафа в размере 500-700 НМДГ или исправительные работы на срок до 2 лет.

За что не будут наказывать?

Законопроектом не предусмотрена ответственность за такие админнарушения:

- неявка по вызову в военный комиссариат.

- непредоставление в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам.

- прием на работу военнообязанных и призывников, не состоящих на воинском учете.

- необеспечение оповещения военнообязанных и призывников об их вызове в военные комиссариаты, препятствие их своевременной явке на сборные пункты или призывные участки.

- несвоевременное предоставление документов, необходимых для ведения воинского учета военнообязанных и призывников, неуведомление их о вызове в военные комиссариаты.

- непредоставление сведений о военнообязанных и призывниках.