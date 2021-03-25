На Сумщині з 1 квітня починає діяти заборона на лов водних біоресурсів

Задля збереження та охорони водних живих ресурсів на території Сумської області встановлено весняно-літню заборону на промислове та любительське рибальство, пересування будь-яких плавзасобів, крім суден спеціально-уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів, забороняється проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових та інших видів робіт.

Наказом Управління Держрибагентства у Сумській області від 15 березня 2021 № 36 визначено такі строки заборони, які погоджені з Інститутом рибного господарства НААН України: у всіх річках та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами) з 1 квітня по 20 травня 2021 року включно; у всіх водосховищах з 1 квітня по 09 червня 2021 року включно; у придаткових водоймах (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені) з 1 квітня по 30 червня 2021 року включно; забороняються всі види лову раків у період виношування ними ікри, личинок, першої линьки з 1 квітня по 30 червня 2021 року включно.

Нерестовищами оголошено всі річки, водосховища, придаткові водойми та інші рибогосподарські водні об’єкти Сумської області, які підконтрольні Управлінню Державного агентства рибного господарства у Сумській області, крім тих, що знаходяться в межах населеного пункту, де дозволяється любительський лов риби з берега однією поплавковою або донною вудкою із однім гачком і спінінгом. Добова норма вилову риби на одного рибалку – не більше 3 кг.

За незначне порушення Правил рибальства, відповідно до Кодексу України про адміністративне порушення (ч. 3 ст. 85) передбачено попередження або накладення штрафу від 34 до 170 грн. За грубе порушення Правил рибальства (ч. 4 ст. 85 – рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову, перевищення добової встановленої норми вилову) передбачений штраф 340-680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення (ст. 249 Кримінального Кодексу України) передбачено кримінальну відповідальність – штраф 3400 - 6800 грн або позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно добутих водних біоресурсів.

Крім штрафу за незаконний вилов правопорушнику нараховується сума компенсації за кожну виловлену рибу, незалежно від її розміру і ваги. Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1209 від 21.11.2011 встановлено розмір компенсації (в грн): судак – 510, сом - 425, щука – 340, короп – 306, білий амур, товстолоб – 255, лящ – 170, лин – 119, плотва, синець – 85, краснопірка – 68, підуст – 34, карась, окунь і верховодка – 17.

Задля забезпечення оперативного реагування на факти браконьєрства Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області звертається з проханням до всіх жителів Сумщини, хто бачить незаконний вилов риби на водоймах області чи збут біоресурсів та незаконних знарядь лову терміново повідомляти на «гарячу» лінію Сумського рибоохоронного патруля: (096) 838-25-70 та (0542) 77-90-13.