В Конотопе собираются остановить общественный транспорт Об этом сегодня в своем видеообращении сообщил мэр Артем Семенихин.

«Супермаркеты, которые являются крупнейшими рассадниками коронавируса, огромная очередь стоит. И мы теперь распределим ответственность между собой и крупными торговыми центрами. Будет теперь ездить мобильная группа и фиксировать тот факт, если люди не будут соблюдать дистанции, то мы будем точечно временно закрывать эти места, чтобы так сказать наказать «гривной».

Мне бы очень не хотелось этого делать, но учитывая то, какая ситуация в нашей больнице... Люди лежат, онкологию мы отдали под ковид.

С завтрашнего дня у нас все закрывается с 21.00 до 7.00 утра, абсолютно все. Заправочные станции работают только на отпуск топлива и сопутствующие товары, масло, омыватель стекла и т.д. Зато промышленные товары могут работать по договоренности, предварительной записи. И если мы фиксируем за эту неделю 200+ заболевших, то тогда мы усиливаем карантин с остановкой общественного транспорта.

Я подписал распоряжение о переносе заседания сессии. Первые-четвертые классы пока не идут на учебу. Старшие классы однозначно - на дистанционной. С понедельника будет видно, как и что будет. Но одновременно мы идем на встречу бизнесу: по предварительной записи можно сходить в парикмахерскую и в спортзал.

У нас в городском совете будет оставаться только ЦНАП и дежурные подразделения, а все остальные, кто не идет на больничный, все остальные будут работать на улице. Сейчас после зимы много работы. Будет 4 группы, и все возьмем грабли, лопаты и будем убирать наш город», - сказал Артем Семенихин.