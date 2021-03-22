Сумской суд отказался банкротить владельца стадиона «Юбилейный» Сегодня, 29 марта, в Хозяйственном суде Сумской области рассматривалось дело № 920/46/21 по заявлению кредитора ООО «Стандарт - Юг» об открытии производства по делу о банкротстве ООО «Сумиспортинвест» в связи со значительной кредиторской задолженностью в сумме 1 млрд 339 млн грн.

В судебном заседании, рассмотрев материалы, заслушав стороны, суд провозгласил вступительную и резолютивную часть постановления, в котором отказано в открытии производства по делу о банкротстве общества.

Напомним: ООО «Сумыспортинвест» принадлежит стадион «Юбилейный». В конце декабря 2020 года 99,8% корпоративных прав этого предприятия были выкуплены владельцем ФК «Виктория» из Николаевки. До этого 99,8% прав принадлежали АО «Сумское НПО», которое с 2010 года владело стадионом. Однако теперь остальные владельцы 0,02% прав пытаются всеми силами вернуть себе остальные, пытаясь довести предприятие до банкротства. В АО «Сумское НПО» считают, что 8 млн грн, за которые был продан стадион крайне мало, так как заказанная ими оценка показала его стоимость в 40 раз больше.