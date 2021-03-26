RGM group ділиться порадами, як купувати бетон - гарантовано якісний та без переплат Що потрібно враховувати при виборі постачальника бетону та про якість матеріалу? На що потрібно звернути увагу, аби ремонтно-будівні роботи йшли по плану та не несли неприємностей? Як не прогоріти в будівельний сезон на бетоні?

Товарний бетон – це готовий розчин, вироблений на бетонному заводі для подальшої реалізації та доставлення до місця будівництва. Сезон бетону починається навесні, коли температура повітря піднімається вище нуля.

Бетон використовується майже на всіх етапах будівництва: з нього роблять фундаменти, стіни, перекриття, дахи, будують дороги, дамби, мости, підземні тунелі.

Як відзначають експерти будівельного ринку, бетон – одна з проблемних сфер на сучасному будівельному ринку. Цей матеріал може залишитися на задньому плані при плануванні будівництва, а дарма! Перекупники, організації, що працюють без гарантій, часто «підставляють» будівельників і замовників. Розповідаємо, як не потрапити в складну ситуацію і не втратити гроші.

Перша проблема – завищені ціни. Компанії просто купують бетон у заводів і потім, піднімаючи вартість, його перепродують. У разі виробників, наприклад, бетонно-розчинного вузлу компанії RGM group, це виключено. Ви отримуєте будівельний матеріал найвищої якості безпосередньо з заводу. Щомісячно компанія доставляє своїм клієнтам понад 3 000 м3 бетону.

Друга проблема, яка виникає нерідко в цій сфері, – підміна більш дорогого бетону дешевим. Відповідно і наслідки можуть бути серйозними. Проєктувальники планують можливість певного навантаження, а отримують інше. RGM group надає своїм клієнтам не тільки реальний прайс-лист з цінами, а й надає всі необхідні гарантії на конкретний будівельний матеріал. Компанія має власну лабораторію, а ще якість бетону неодноразово була підтверджена незалежними лабораторіями.

Третя «популярна» проблема – недолив. Перекупники та не дуже чисті на руку контори просто не доливають бетон в автоміксери. Якщо проєкт великий, то часто виходить, що економічні втрати можуть бути значними. У компанії RGM group, яка високо цінує свою репутацію та поважає своїх клієнтів, гарантують, що цього не станеться.

Отож зрозуміло, що переваг роботи з виробником бетонних розчинів, компанією RGM group, маса:

- Чітко налагоджені процеси виробництва з багатоступеневою системою контролю якості.

- Робота на найсучаснішому обладнанні. У 2019 році компанія RGM group провела модернізацію бетонно-розчинного вузла, що дозволило вийти на новий рівень виробництва бетонів згідно з останніми вимогами державних будівельних норм та вимогами замовників. Суть полягає у переході з електромеханічної системи зважування матеріалів і ручного управління, на повністю автоматизований процес виробництва бетонних сумішей і розчинів, переводі вагових дозаторів на тензометричні датчики та встановлення датчиків вологості на інертні матеріали.

- Дотримання всіх домовленостей: як графіків виробництва, так і постачання.

- Як окремий бонус, наявність власного автопарку транспорту, який організовує доставлення бетону.

- Низька собівартість продукції, в тому числі за рахунок розумної логістики.

- Індивідуальний підхід до кожного замовника і гнучке формування ціни.

Ознайомитися з переліком продукції RGM group можна у розділі сайту Компанії «Бетонні розчини».

З приводу замовлень та консультацій телефонуйте менеджеру компанії за номером +38 (050) 356-2605.

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