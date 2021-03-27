На Сумщине 567 новых случаев заболевания коронавирусом: 12 летальных По состоянию на 27 марта в Сумской области 56 603 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 567 человек (Белопольский район - 50, Бурынский район - 9, Великописаревский район - 1, Глухов – 15, Глуховский район - 14, Конотоп - 55, Конотопский район - 9, Краснопольский район - 5, Кролевецкий район - 31, Липоводолинский район - 21, Недригайловский район - 8, Ахтырка - 9, Ахтырский район - 7, Путивльский район - 21, Ромны – 19, Роменский район - 11, Сумы - 225, Сумской район - 24, Тростянецкий район - 17, Ямпольский район - 20).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 795 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 12 (Конотоп - 2, Недригайловский район - 2, Роменский район - 1, Сумы - 4, Шостка - 1, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 49 036 человек, из них за минувшие сутки - 134 (Белопольский район - 2, Конотоп - 8, Краснопольский район - 1, Лебедин - 9, Лебединский район - 2, Ахтырка - 2, Ромны - 21, Роменский район - 4, Сумы - 47, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 1, Шостка - 8, Ямпольский район - 26).