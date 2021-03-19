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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:23216

Советник мэра Сум приказал убраться библиотеке из здания школы через 10 дней

Об этом в Фейсбуке написала заведующая филада № 15 Центральной городской библиотечной системы Раиса Кремезная-Колечко.

По ее словам, библиотеке, которая находится в здании школы № 30 на ул. Ивана Сирко, 2А, указали на дверь. Сделал это депутат-перебежчик Сумского горсовета Александр Зименко (в 2015-2020 году был в партии «Самопоміч», теперь полюбил «Батькивщину»), неизвестно за какие заслуги устроенный советником мэра Сум.

«Бібліотека-філія №15 Сумська МЦБС

#Допоможіть захистити бібліотеку

Чиновники від влади вирішили і одностайно наголосили, що бібліотека в 9-му мікрорайоні м.Суми - НЕ ПОТРІБНА!!!!!!

ЇМ НЕ ПОТРІБНА, БО ВОНИ НЕ ЧИТАЮТЬ, НЕ ХОДЯТЬ ДО БІБЛІОТЕК, А ЯК ЖЕ ЧИТАЧІ, У НАС ЇХ АЖ 2305? ДЕ ЇМ ПРОВОДИТИ ВІЛЬНИЙ ЧАС, ЧИТАТИ, ЗАЙМАТИСЬ ТВОРЧІСТЮ, ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ, ЯКІ ВЕСЬ ВІЛЬНИЙ ЧАС ПРОВОДЯТЬ В БІБЛІОТЕЦІ, ЇХ ЩО, ЧЕКАЄ ВУЛИЦЯ?

ЩОБ ВИНЕСТИ ТАКЕ РІШЕННЯ, ПАНЕ ЗИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, ПОТРІБНО ХОЧА Б ОДИН РАЗ ВІДВІДАТИ НАШУ БІБЛІОТЕКУ. ВИ НАГОЛОСИЛИ, ПРОСЛУХАВШИ ДОПОВІДЬ СОПІНОЇ ЛАРИСИ МИКОЛАЇВНИ, ЩО ЯК ПОГАНО, ПЛІЧ О ПЛІЧ ВИХОВУВАТИ МАЙБУТНІХ ПАТРІОТІВ ТА ТВОРЧІ ОСОБИСТОСТІ? Ми робимо спільну справу, виховуємо любов до України.

Повідомляю, що ми орендуємо приміщення ще з 2012 року, велику роботу проводимо, з дорослим населенням, дітьми з інвалідністю, дітьми 4-х шкіл та 2-х дитсадочків. Бібліотека має площу 88,8 кв. м, що вкрай недостатньо для такої кількості читачів.

Зименко Олександр Вікторович наголосив, що ми повинні покинути приміщення через 10 днів, нам йти немає куди, дайте нам приміщення, не 88,8 кв.м, а 400 кв.м, а краще побудуйте окрему бібліотеку, щоб нас всі 9 років не принижували, шукаючи різні причини, щоб нас виселити з цього приміщення або ліквідувати бібліотеку в 9-му мікрорайоні м. Суми.

Я, пропрацювала в бібліотеці вже не мало років, і всі ці роки була і Є - боротьба за виживання КУЛЬТУРИ в моєму рідному місті. Весь цей час я боролась і буду боротись надалі, велику підтримку і допомогу надає наш директор Стадниченко Людмила Михайлівна, ми разом і в цьому сила.

Ви знаєте, чого я боюсь, щоб одного чудового ранку ми не прийшли на роботу, а двері зірвані, і поставлений інший замок, як це було, коли ми орендували приміщення в ДС №18. Такі методи використовує ОСВІТА, це було і це практикується до сьогоднішнього дня, то пожежники, то перевірки якісь незрозумілі, цілі делегації, про психологічний тиск я вже і не говорю. Ми сильні, витримаємо.

Шановні друзі, читачі, я прошу вашої допомоги.

ЗАХИСТІТЬ БІБЛІОТЕКУ! З повагою та надією.

 P.S. Я вже людина поважного віку, можу відпочивати вдома і ні про що не думати, але не можу, бо поки при владі такі невігласи, що одним підписом руйнують все майбутнє нашої України, майбутнє наших дітей, вихованих на добрих, розумних книгах, які можуть або покарати, або помилувати, НЕ МОЖУ І НЕ ДОЗВОЛЮ», - написала она.

Общество
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