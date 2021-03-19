Сборная Сумщины выиграла Финал Кубка Украины по панкратиону По итогам двух соревновательных дней у сумчан второе общекомандное место в разделе «традишн» и первое место в «фулл».

В легчайшем мужской весовой категории до 57 кг безоговорочным лидером стал Дмитрий Коломиец, завоевав две золотые медали. Вместе с ним на пьедестал поднялись в разделе «традишн» Егор Лебеденко и Юрий Полищук, пополнивших в этом году состав сумской сборной. В «фулле» вторым стал Альберт Мосьпан.

В весе до 66 кг лучшим в «традишн» стал Дмитрий Вакуленко. Он стал серебряным призером в данной весовой категории поединках с полным контактом.

Бронзовый дубль в весе до 71 кг оформил дебютант взрослой сборной Сумщины Даниил Чередниченко, закончив свое выступление отличным нокаутом. Вместе с ним бронзовую награду получил его одноклубник Парфило Владислав.

Весовую категориюдо 77 кг сумчане покорили только в полном контакте, где лидирующие позиции продолжает удерживать наш заслуженный мастер спорта Украины Кирилл Горобец. В финал вместе с ним вышел Денис Литовченко, который после длительной паузы успешно вернулся в состав сумской команды.

Золото в «фулле» и бронзу в «традишн» в в/к 84 кг выиграл легионер нашей сборной Вепамурад Байрамурадов. Также бронзовую награду получил Александр Кохтенко.

Досрочные победы - это визитная карточка Владислава Бабича в в/к 92 кг.

Добавили в командный зачет победы в обоих разделах наши девушки Амина Накопюк (+71 кг) и Ольга Де-Кен-Не (71 кг). Серебро также на счету Елены Сушко (+72 кг).

К соревнованиям спортсменов готовили тренеры Александр Томенко, Сергей Гаврыш, Евгений Зернов, Владимир Гордиенко, Александр Артюх, Дмитрий Неткачев, Андрей Андреев, Александр Набока, Максим Артюх, Леонид Ткаченко и Дмитрий Баранов, Сергей Чередниченко.