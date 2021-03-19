С понедельника сумские поликлиники прекращают электронную запись пациентов Сумские Центры первичной медико-санитарной помощи меняют методы работы.

«Вниманию пациентов КНП «ЦПМСД №1» СГС

В связи с эпидемиологической ситуацией, временно с 29 марта по 9 апреля прекращается электронную запись (через Helsi.me) на прием к семейным врачам и терапевтам.

При необходимости медицинской консультации Вы можете обратиться в контакт-центр (+38 (0542) 787-700; +38 050 470 2003) или непосредственно к своему семейному врачу или терапевту», - говорится на странице КНП «ЦПМСД №1» в Фейсбуке.

«Уважаемые пациенты, учитывая красный уровень эпидемиологической опасности распространения Covid-19 по г. Сумы сообщаем, что с 29 марта на этот период прекращается электронная запись к семейным врачам и врачам терапевтов нашего Центра, также ограничивается посещение амбулаторий с профилактической целью. В случае острой необходимости Вы можете обратиться по телефону в регистратуру или к врачу», - говорится на странице КНП «ЦПМСД №2» в Фейсбуке.