«Сумыоблэнерго» против «Дорремстроя»: облэнерго обвиняет КП в краже электричества В Сумах энергетики 25 марта обнаружили на территории предприятия «Дорремстрой» отсутствие учета электрической энергии.

Произошло это во время плановых обследований трансформаторной подстанции, пишет Суспільне.

«Во время анализа, почему отсутствует учет, счетчик полностью не подавал сигнал. Отсутствовала индикация на жидкокристаллическом дисплее, выявлено влияние высокочастотного излучателя на прибор учета с целью влияния на его корректную работу и кражи электроэнергии. Мы обратились к руководству коммунального предприятия, чтобы они предоставили нам доступ к излучателю, и мы могли бы его демонтировать, составить соответствующий акт в их присутствии. На что было отказано», - сказал директор коммерческий АО «Сумыоблэнерго» Андрей Чуйко.

Директор предприятия Александр Вегера ситуацию прокомментировал так: «Кто-то друг друга не понял. Мы разобрались, посидели - пообщались. Нашли общий язык - вопросов нет».

Полиция утром 26 марта по заявлению «Сумыоблэнерго» открыла уголовное производство. Об этом рассказал сотрудник отдела коммуникации Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко.

«На место происшествия вчера прибыла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Работники полиции пообщались с представителями обеих сторон, задокументировали полученную информацию. В полиции открыли уголовное производство по статье 188 прим. 1 Уголовного кодекса Украины: «Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования». Санкция этой статьи может предусматривать или штраф от 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до трех лет», - отметил Кузьменко.

По словам Андрея Чуйко, с начала года в области они зафиксировали пять подобных случаев в домохозяйствах и предприятиях различных форм собственности.