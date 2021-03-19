21-летний сумчанин оформил кредитов на свою девушку на 17 тыс. грн В Сумах полицейские сообщили о подозрении мужчине, который оформил немало кредитов на имя своей сожительницы.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратилась 20-летняя местная жительница и сообщила, что ей постоянно звонят с неизвестных номеров и требуют вернуть кредиты. Однако сама она утверждает, что никаких кредитов не брала.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что на сумчанку было оформлено 5 кредитов в различных Интернет-банках на общую сумму 16 800 гривен. Работники полиции также установили, что данное преступление совершил 21-летний сожитель заявительницы. В содеянном он сознался и объяснил свой поступок безденежьем, а «заработанные» таким образом деньги уже успел потратить на собственные нужды.

Сейчас следователи уже сообщили о подозрении 21-летнему мужчине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. И уже направлено дело на рассмотрение в суд.

Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.