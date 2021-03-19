Полицейские Шостки разыскали и вернули в семью юного путешественника Пока его разыскивали почти все полицейские Сумщины, парень катался на поезде до Черниговщины. Его в вагоне заметила проводница и позвонила в полицию.

Напомним, что об исчезновении 13-летнего подростка сегодня в полицию сообщила его бабушка. Женщина рассказала, что парень пошел на улицу и обратно не вернулся.

В поисках парня, который уже несколько раз убегал из дома, правоохранители проверили вокзалы и места скопления молодежи. Соответствующую информацию о поиске ребенка разместили в средствах массовой информации и социальных сетях.

Через несколько часов поисков в полицию позвонила сотрудница железной дороги. Она заметила в одном из вагонов поезда сообщением «Семеновка - Шостка» парня, который был похож по описанию на разыскиваемого. Правоохранители дождались прибытия железнодорожного транспорта до Шостки и доставили парня домой.

По словам подростка, ему было скучно сидеть дома и таким образом он решил развлечься.

Сейчас с юным путешественником общаются ювенальные полицейские. Последние объясняют парню всю опасность его безрассудного поступка. Кроме того, очередную соответствующую профилактическую беседу правоохранители проводят и с бабушкой ребенка, которая является его опекуном.

Полицейские обращаются к родителям несовершеннолетних детей с просьбой уделять больше внимания своим потомкам - налаживайте с ними дружеские, доверительные отношения. Интересуйтесь их увлечениями, друзьями и как они проводят свое свободное время вне семьи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.