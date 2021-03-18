Компания главы Сумского облсовета получила 20 соток земли под застройку без аукциона

Как написал в Фейсбуке депутат Владимир Чепик, большинство мэра - фракции «Слуга Народа» + «Батькивщина» + «ОПЗЖ» отдала коммунальную землю застройщику «Федорченко» без аукциона по ул. Прокофьева для строительства многоквартирных домов. Убежден, что данный участок должен использоваться исключительно для обустройства детских площадок, зеленых насаждений, места парковки для уже построенных домов. Депутаты новые, а схемы старые!», - написал он.
Напомним: рядом с этой территорией уже стоят пять высоток от компании «Федорченко» и одна детская площадка на всех в стиле «советского союза». Нет мест ни для парковок, ни для отдыха.