Компания главы Сумского облсовета получила 20 соток земли под застройку без аукциона Сегодня, 24 марта, на сессии Сумского городского совета депутаты проголосовали за проект решения "О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по адресу: г. Сумы, ул. Криничная, 2, ориентировочной площадью не более 0,1939 га".

Как написал в Фейсбуке депутат Владимир Чепик, большинство мэра - фракции «Слуга Народа» + «Батькивщина» + «ОПЗЖ» отдала коммунальную землю застройщику «Федорченко» без аукциона по ул. Прокофьева для строительства многоквартирных домов. Убежден, что данный участок должен использоваться исключительно для обустройства детских площадок, зеленых насаждений, места парковки для уже построенных домов. Депутаты новые, а схемы старые!», - написал он.

Напомним: рядом с этой территорией уже стоят пять высоток от компании «Федорченко» и одна детская площадка на всех в стиле «советского союза». Нет мест ни для парковок, ни для отдыха.