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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:02140

В Офисе президента пообещали по 8 тысяч предпринимателям из красной зоны

В Офисе президента выступили за возобновление программы финансовой поддержки микро- и малого из красной зоны карантина. Как и в прошлый раз, им пообещали выплатить по 8000 гривен помощи.

Об этом шла речь во время совещания в Офисе президента, сообщает сайт ОП. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил необходимость разработки совместных мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления для поддержки бизнеса в условиях карантина, ведь уже несколько областей Украины находятся в «красной» зоне, и вскоре людям будет нужна помощь. На это заместитель главы ОП Ермака Юлия Свириденко указала, что для поддержки малого и микробизнеса и наемных работников предприятий, деятельность которых будет приостановлена усилением карантина, можно использовать механизм, уже продемонстрировавший свою эффективность в декабре 2020 года. «Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг «Дія» и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8000 гривен», — сообщила она.

Кроме того, местные власти смогут добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека. Правда на это участники совещания от местной власти указали, что ОТГ имеют разные возможности и уже сформированные бюджеты.

Накануне Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать механизм компенсаций для предпринимателей из «красной зоны», которые были вынуждены прекратить работу из-за карантина.

Напомним, правительство уже выплачивало предпринимателям карантинные 8000 гривен за январский локдаун. 14 декабря стартовал прием заявок на пособие, который продлили до 31 декабря.

С начала программы и до Нового года выплаты получили почти 500 000 украинцев. Еще 100 тысяч физических лиц-предпринимателей, которые относятся к 1-й и 2-й групп налогоплательщиков, в конце декабря получили помощь на детей.

Государство потратило на помощь для предпринимателей и наемных работников 3,6 млрд гривен.

Экономика
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