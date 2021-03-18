Правоохранители взялись за Жабу из окружения Леры Сумского Сумской областной прокуратурой сообщено о подозрении гражданину в использовании преступного влияния и принуждении лица к выполнению обязательств (ч.1 ст. 355 и ч. 1 ст. 255-1 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Сумской облпрокуратуры.

По данным следствия, к подозреваемому, который координирует преступную деятельность на Сумщине, обратился местный житель за помощью. Он рассказал, что приобрел у знакомой дорогостоящий товар, однако через некоторое время решил вернуть его женщине, зато забрать свои средства. Женщина категорически отказалась на такой обмен.

Поэтому в «решение» конфликтной ситуации вмешался подозреваемый. Чтобы заставить женщину выполнить требования, он несколько раз звонил ей и, угрожая применением физического насилия, требовал вернуть наличные.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину, который обращался за преступным влиянием, 4 февраля приговорили к 3 годам лишения свободы. Поскольку он признал свою вину, он освобожден от отбывания наказания, установив испытательный срок на 1 год.

Противоправную деятельность лиц прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области следователями Следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

По данным Резонанса, речь идет о гражданине Семенникове (1956 г.р.) - известного в криминальных кругах по прозвищу Жаба.

По данным из открытых источников, Жаба - не последний человек в воровской иерархии Леры Сумского (Сергея Лысенко).