Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:32652

Правоохранители взялись за Жабу из окружения Леры Сумского

Сумской областной прокуратурой сообщено о подозрении гражданину в использовании преступного влияния и принуждении лица к выполнению обязательств (ч.1 ст. 355 и ч. 1 ст. 255-1 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Сумской облпрокуратуры.

По данным следствия, к подозреваемому, который координирует преступную деятельность на Сумщине, обратился местный житель за помощью. Он рассказал, что приобрел у знакомой дорогостоящий товар, однако через некоторое время решил вернуть его женщине, зато забрать свои средства. Женщина категорически отказалась на такой обмен.

Поэтому в «решение» конфликтной ситуации вмешался подозреваемый. Чтобы заставить женщину выполнить требования, он несколько раз звонил ей и, угрожая применением физического насилия, требовал вернуть наличные.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину, который обращался за преступным влиянием, 4 февраля приговорили к 3 годам лишения свободы. Поскольку он признал свою вину, он освобожден от отбывания наказания, установив испытательный срок на 1 год.

Противоправную деятельность лиц прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области следователями Следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

По данным Резонанса, речь идет о гражданине Семенникове (1956 г.р.) - известного в криминальных кругах по прозвищу Жаба.

По данным из открытых источников, Жаба - не последний человек в воровской иерархии Леры Сумского (Сергея Лысенко).

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 15 смертей от коронавируса за сутки
Сегодня 08:41
Семирічна Маша заново вчиться ходити: потрібні кошти на тривалу реабілітацію
Вчера 14:54
Ростика Кібець врятує трансплантація кісткового мозку: терміново потрібна допомога
21.03.2021 19:01
На Сумщине прокуратура добилась возвращения колледжу помещения в 256 кв. м
Сегодня 16:57
На Соборной сумчанку ранил камень с фасада
Сегодня 16:54
Что запретила горкомиссия ТЭБ и ЧС из-за «красной» зоны в Сумах?
Сегодня 16:23
Кабмин отказался от повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 апреля
Сегодня 15:54
Персонал Сумского пограничного отряда начал вакцинацию от COVID-19
Сегодня 15:50
Ахтырская полиция разыскивает мошенницу, которая выманила у пенсионерки 75 000 гривен
Сегодня 15:49
Криминального авторитета на Сумщине взяли под стражу
Сегодня 15:39
Правоохранители взялись за Жабу из окружения Леры Сумского
Сегодня 15:32
Компания главы Сумского облсовета получила 20 соток земли под застройку без аукциона
Сегодня 15:08
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Інновації – основна ідея Тростянецької громади
Сегодня 15:22
НАШ КРАЙ: Недра - это ресурс, которым должна распоряжаться громада
Сегодня 11:19
Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією
Вчера 19:40
Поліція інформує: на території Сумської області запроваджуються посилені карантинні заходи
Вчера 17:47
Кому доверить уход за своей кожей
Вчера 16:08
Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»
22.03.2021 19:17
Деркач опубликовал новую запись из кабинета Порошенко
22.03.2021 17:30
Renault Sandero Stepway - что можно сказать об автомобиле
21.03.2021 19:12
Головна інфекціоністка Сумщини розповіла, як боротися з коронавірусом
21.03.2021 08:32
Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
19.03.2021 16:28
Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
19.03.2021 10:21
Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
18.03.2021 19:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.