На Сумщине поймали нелегального лесоруба В Шостке следователи полиции объявили подозрение мужчине в совершении незаконной порубки леса.

По спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в лесу между селами Клышки и Чаплеевка, что на Шосткинщине, неизвестный пилит древесину. На указанное место была направлена группа реагирования патрульной полиции.

Правоохранители застали лесоруба на «горячем», когда тот уже спилил 10 деревьев сосны и бензопилой освобождал стволы от веток. Никаких разрешительных документов на это занятие у него не было, поэтому на место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала данный факт.

Как выяснилось, правонарушителю 37 лет, он житель Шостки, имеет судимость. В свое оправдание он говорит, что таким образом хотел подзаработать, мол, планировал спиленную древесину продать кому-то из местных на дрова или на пилораму.

Правоохранители уже подсчитали, что действиями подозреваемый был нанесен ущерб лесному хозяйству на сумму 73 000 гривен.

Полицейские уже объявили о подозрении мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.