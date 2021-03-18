«Укрзалізниця» не будет ограничивать высадку и посадку на Сумщине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не установила ограничения на высадку и посадку пассажиров в Киеве, а также Киевской, Сумской и Одесской областях.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

Перевозчик отмечает, что перечень областей с ограничениями для пассажиров остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

В «Укрзалізниці» уверяют, что продажа билетов в эти области, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемическая ситуация позволит исключить эти регионы из списка «красных зон».

В «Укрзалізниці» напомнили, что 22 марта правительство изменило порядок введения ограничений для «красных» зон карантина. Теперь транспортные ограничения будут вводить отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически после попадания региона в «красную» зону.

Также перевозчик сообщил, что вместе с местными облгосадминистрациями, Министерством инфраструктуры и Минздравом готовит назначения спецрейсов в регионы с ограничениями.

Напомним: сейчас в «красную» зону карантина с самыми строгими ограничениями по разделению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям попали восемь регионов: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская области и Киев.