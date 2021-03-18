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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:13321

На Сумщине юному грабителю дали 5 лет за ограбления

К 5 годам и 4 месяцам лишения свободы приговорен юноша, который грабил прохожих.

Шосткинской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 20-летнего юноши, который, в частности, грабил прохожих.

Впервые юноша попал в поле зрения правоохранительных органов в 15-летнем возрасте, тогда за совершение кражи он отделался условным сроком. Однако уже через год был осужден за грабеж и в сентябре 2020 года был освобожден из мест лишения свободы. А уже в ноябре того же года он продолжил свою преступную деятельность - нападал на случайных прохожих и, нанося удары, отбирал все ценные вещи. Потерпевшими от действий нападающего признано три человека.

Более того, юноша отвечал в суде и еще за угон мопеда и хулиганство. В общественном месте он требовал у знакомого средства, а когда тот отказался давать наличные, то юноша начал его оскорблять и толкать.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 186, ст. 128, ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Право
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