Сумское НПО цензурирует пресс-службу облсовета Пресс-служба Сумского НПО продолжает находить несоответствия в описании разговора своего гендиректора и главы Сумского облсовета Виктора Федорченко.

Сначала было сказано, что «Усі ці кошти мали б піти на погашення зарплатних боргів. Але тут на заваді стала Сумська ОДА, керівництво якої, замість того, аби допомогти підприємству, заганяє його в борги і стоїть на боці виконавчої служби. Тобто виходить, що ті, хто мають переживати, в першу чергу, за працівників і підйом виробництва в області, ставлять палки в колеса», - зазначив Володимир Лук’яненко».

Теперь же «Пресслужба АТ «СМНПО-Інжиніринг» повідомляє, що в матеріалі щодо зустрічі генерального директора АТ «СМНПО-Інжиніринг» Володимира Лук’яненко та голови Сумської обласної ради Віктора Федорченка розміщеного на офіційному сайті Сумської обласної ради 18 березня 2021 року, виправлені не всі невідповідності офіційної розмови. Зокрема, це стосується подання матеріалу щодо взаємовідносин АТ «СМНПО-Інжиніринг» з Сумською ОДА.

Генеральний директор АТ «СМНПО-Інжиніринг» Володимир Лук’яненко в ході розмови наголошував на зловживаннях виконавчої служби, інформацію про які він буде доносити до керівництва області і сподіватиметься на їх підтримку. Звертаємося з проханням до пресслужби Сумської обласної ради виправити невідповідності в поданій інформації».