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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские биатлонисты пробились в гонку преследования

Перед стартом мужского спринта на заключительном этапе Кубка мира, над стадионом в Остерсунде пошел снег.

Сначала довольно мелкий, но достаточный для того, чтобы внести свои коррективы в работу уже подготовленных к старту лыж, пишет biathlon.com.ua.

В отличие от женского Кубка мира, где победительница сезона определилась досрочно, в мужской гонке за Большой хрустальный глобус до ясности очень далеко. И сегодня Йоханнес Бё, продолжающий удерживать желтый биб, сделал все, чтобы и без того лихо закрученная интрига подучила дополнительный импульс! Для этого стартовавшему первым Бё-младшему пришлось сделать всего ничего: дважды промахнуться на первом рубеже, после чего лидер Кубка мира априори стал догоняющим, даже до того, как на первый рубеж пришли соперники!

Главный и единственный соперник Йоханнеса в общем зачете Стурла Легрейд ушел в гонку на пять с половиной минут позже конкурента и знал его график. Потому к стрельбе подошел с особой тщательностью и закрыл все мишени! Разница в чистой скорости между двумя норвежцами по-прежнему очень солидная в пользу Бё, но 300 штрафных метров – огромная фора, которую Стурла удержал до финиша, опередив Йоханнеса на 14 секунд!

Оставалось выяснить – сколько соперников сможет вклиниться в этот интервал, и какой кусок отставания Легрейд сможет «отщипнуть» у лидера. На беду Стурлы, «помочь» ему никто из оппонентов не сумел: финишный протокол зафиксировал соседние позиции норвежцев – шестая у Легрейда и седьмая у Бё. Таким образом, сегодня Стурла отыграл всего два пункта, и теперь дистанция между ним и Йоханнесом составляет 15 баллов! А учитывая еще две потенциально вычитаемых гонки – всего пять очков!!! Надо брать персьют, Стурла!

За битвой двух норвежцев за Большой хрустальный глобус затерялось историческое достижение Лукаса Хофера, достойное куда бОльшего внимания. На протяжении сезона итальянец «вертелся» вокруг подиума, но все никак не мог на него попасть, и лишь неделю назад в спринте Нове-Место сумел-таки добраться до бронзовой ступени! Этим Хофер словно сбросил с плеч груз ответсвенности и сегодня «налегке» добыл вторую в карьере победу, опередив по чистому ходу самого Йоханнеса Бё!

Быстрее Хофера на трассе был лишь Себастьян Самуэльссон, знающи в Остерсунде каждый сантиметр дистанции. Более того, и стрелял швед быстрее с такой же, как у Лукаса идеальной точностью! А небольшое, всего четырехсекундное, преимущество итальянца образовалось за счет времени, проведенном на огневом рубеже – от входа на стадион до отсечки после огневого рубежа. Вероятно, немалую роль в этой победе сыграло умение Хофера молниеносно закидывать винтовку за спину, в чем Лукас – наверное, лучший в мировом биатлоне ) Между первой и второй победой итальянца прошло более семи лет – предыдущий его успех состоялся в родном Антхольце 17 января 2014 года! Причем тогда он высшую ступень пьедестала разделил с Симоном Шемппом, сегодня же – чистая победа! Браво, Лукас!

В гонке украинских ребят, как ранее и у девушек, красной нитью прослеживалась одна характеристика – усталость. Уже на первой отсечке наши биатлонисты уступали довольно много, а к тяжелому ходу по дистанции добавились и промахи на огневых рубежах. В итоге самыми «свежими» и «голодными до борьбы» оказались Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Оба наших молодых спортсмена уступили лидеру команды – Дмитрию Пидручному, финишировавшему 34-м. Однако относительно средних своих результатов по сезону Антон и Богдан выглядели вполне боеспособно: 48-й и 50-й соответственно с одним промахом у каждого. Цымбал, к слову, во второй раз в карьере отобрался в гонку преследования.

Заработал место в персьюте и Артем Тищенко, который стрелял без штрафа, и стопроцентная точность позволила ему стать 57-м. А вот для еще одного Артема, Примы, сезон закончился первым среди представителей основы. Прима «знатно» настрелял, четырежды пробежав по штрафному кругу и финишировал 82-м. Немного несправедливое окончание сезона для спортсмена, ставшего «железным человеком» команды на чемпионате мира и в целом по сезону…

Ну а для остальных украинцев заключительный этап Кубка мира продолжится завтра гонками преследования.

Спринт. Мужчины

1. Лукас Хофер (0+0) 22:27,1
2. Себастьян Самуэльссон (0+0) +4,0
3. Тарьей Бё (0+0) +14,4
...
34. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:35,8
48. Антон Дудченко (0+1) +2:04,3
50. Богдан Цымбал (1+0) +2:05,2
57. Артем Тищенко (0+0) +2:20,3
83. Артем Прима (2+2) +3:07,3

Спорт
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