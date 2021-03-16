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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:39243

Сумские копы остановили мошенника в розыске

Патрульные остановили водителя за нарушение установленной скорости движения автотранспорта, а он оказался еще и в розыске.

За нарушение скоростного режима патрульные остановили водителя автомобиля Skoda Octavia. Общение 30-летнего мужчины с инспекторами не ограничилось рассмотрением дела о его правонарушении.

Стражи порядка, проверив личность водителя по имеющимся полицейским базам, выяснили, что он разыскивается полицией Белой Церкви за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные доставили гражданина в Сумское районное управление полиции и передали следователям.

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