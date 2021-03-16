Сумские копы остановили мошенника в розыске Патрульные остановили водителя за нарушение установленной скорости движения автотранспорта, а он оказался еще и в розыске.

За нарушение скоростного режима патрульные остановили водителя автомобиля Skoda Octavia. Общение 30-летнего мужчины с инспекторами не ограничилось рассмотрением дела о его правонарушении. Стражи порядка, проверив личность водителя по имеющимся полицейским базам, выяснили, что он разыскивается полицией Белой Церкви за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК. Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные доставили гражданина в Сумское районное управление полиции и передали следователям.