Сумские правоохранители поймали трех воров В прошлом месяце из подвала многоквартирного дома трое неизвестных похитили бытовую технику, принадлежала одному из жильцов.

В полицию обратился сумчанин, который сообщил, что, заметив выломанные двери подвала, обнаружил кражу стиральной машины, микроволновой печи и вентилятора.

В ходе оперативно-розыскных действий, проверив камеру видеонаблюдения, были установлены лица, совершившие преступление. Ими оказались двое ранее судимых за подобные поступки, мужчины 42-х и 39-лет и 33-летняя женщина.

Похищенное изъято.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.