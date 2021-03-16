На Сумщине в результате пожара травмирован мужчина (видео) 18 марта в 22:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Новоселовская в с. Буйволовка на Кролеветчини.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма внутри здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Спасское.

По предварительной информации, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяин, 1964 года рождения, пытался самостоятельно укротить возгорание, но получил травмы, после чего «скорая» доставила его в хирургическое отделение Кролевецкой ЦРБ.

На момент прибытия пожарных дом внутри был почти полностью охвачено огнем, образовалась угроза перекидывания огня на рядом расположенные хозяйственную постройку и летнюю кухню. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1 км от очага горения.

В 23:40 возгорание локализовали, а в 3:07 - потратив на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Спасское.