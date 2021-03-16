В Сумах жена подрезала мужа 18 марта, около 22.00, в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о получении ножевых ранений жителем областного центра.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что в частный дом, где проживал 42-летний мужчина со своей «гражданской» женой, вечером в гости пришел брат женщины.

Все сели поужинать, а когда спиртное закончилось, гость решил сходить в магазин за новой бутылкой.

Когда муж и жена остались дома вдвоем, между ними внезапно возникла ссора, которая мгновенно переросла в драку. В качестве аргумента, женщина схватила со стола нож и причинила мужу несколько ножевых ранений в область туловища, повредив жизненно важные органы. Через несколько минут после этого в дом вернулся брат, и увидев, что произошло, вызвал медицинскую помощь и полицию. Сейчас тяжело раненный мужчина находится на лечении в реанимационном отделении одной из городских больниц.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Сегодня суд изберет 45-летней женщине меру пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.