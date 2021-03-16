В Сумах с понедельника усилят карантин Такое решение приняла сегодня городская комиссия оп вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сегодня во время стрима в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Дистанционное обучение вводится с 22 марта по 28 марта для учеников 5-11 классов, младшие школьники продолжат ходить в школы. С 29 марта по 5 апреля будут каникулы. Детсады будут работать.

Кроме того, планируется проведение спортивных мероприятий только без зрителей, запрет любых массовых мероприятий, рекомендовать перенести любые культурные мероприятия, перевести прием граждан в онлайн-режим.

Завтра на заседании исполнительного комитета это решение должны утвердить.