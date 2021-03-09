Бывшие и нынешние работники «Сумского НПО» митинговали возле областной прокуратуры В Сумах бывшие и нынешние работники Сумского НПО устроили акцию возле областной прокуратуры.

Утром 15 марта, по данным полиции, там собралось около полусотни человек, пишет Суспільне.

Люди собрались из-за задолженности по зарплате. Собрались у прокуратуры, потому что хотят «чтобы они работали и возвращали заработанные деньги», - рассказала одна из участниц акции Инна Лышенко.

«Четыре тысячи людей доказали в суде, что предприятие должно им деньги. Все эти дела в исполнительной службе. Исполнительная служба, такое впечатление, что она залегла. Нет движения, никаких выплат. Она должна выполнить решение суда. Претензии к прокурору: прокурор области обязан следить за соблюдением законодательства на территории», - говорит другой участник митинга Михаил Бриченко.

Он рассказал, что работал на заводе 38 лет, был оператором станков с программным управлением. В 2018 году уволился из-за задолженности по зарплате и до сих пор не получил расчета.

Инициативную группу пикетчиков приглашали к руководителю областной прокуратуры Алексею Тубельцу, но люди отказались идти без журналистов. Последних же на эту встречу пустить не могли.

По словам пресс-секретаря прокурора Натальи Науменко, речь пойдет о ходе уголовного производства, подробности которого не разглашаются, потому что если члены инициативной группы являются потерпевшими по делу, то журналисты - нет.

После этого люди временно заблокировали дорогу возле областной прокуратуры. В 11.15 акция завершилась. Долг за невыплаченную заработную плату в предприятия накопились с 2014 года. По состоянию на начало марта он составил более 200 млн гривен.