МОН рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах и, в случае введения "желтого" или "оранжевого" уровня опасности, "переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования ".
"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышен эпидемические пороги гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - отметил министр.
Шкарлет также напомнил, что студентам и школьникам запрещено:
посещать учебные заведения, если самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей и персонала учреждения;
проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).
Кроме того, в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности запрещено посещать учебные заведения, кроме дошкольных, специальных и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
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