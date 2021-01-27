МОН рекомендует школам перейти на дистанционное обучение Министерство образования и науки рекомендовало школам и университетам продлить каникулы и перевести учеников и студентов на дистанционное обучение.

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах и, в случае введения "желтого" или "оранжевого" уровня опасности, "переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования ".

"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышен эпидемические пороги гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - отметил министр.

Шкарлет также напомнил, что студентам и школьникам запрещено:

посещать учебные заведения, если самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей и персонала учреждения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

Кроме того, в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности запрещено посещать учебные заведения, кроме дошкольных, специальных и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.