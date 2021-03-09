На Сумщине фиксируют повторные инфицирования COVID-19 Сумщина пока - не в «красной» зоне. Так ситуацию с COVID-19 в области прокомментировал директор лабораторного центра Владимир Збаражский.

Чтобы область оказалась в ней - два из пяти показателей, должны быть превышены в течение трех дней.

Меняют окраску зон, смотря на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом, по таким показателям: острые респираторные заболевания, коэффициент обнаружения инфицирования, охват тестированием, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом, пишет Суспільне.

«Находимся в оранжевой зоне по первому показателю. Это острые респираторные заболевания. По ним мы в Украине - на шестом месте. Если два и более показателей превышаются в области, соответствующим образом тогда Кабинет Министров вводит «красную» зону», - говорит Збаражский.

Сейчас в области, отмечает он, наблюдается рост заболевания коронавирусом.

«В основном идет рост на таких территориях, как Шостка, Ахтырка, Сумы и немного меньше - на Ямпольщине и Кролеветчине», - рассказал он.

По его словам, на Сумщине повторно коронавирусом заразились 22 человека.

«И почти у всех - клиника, к сожалению, тяжелее, чем у них было до этого», - сказал Збаражский.

По его словам, динамика заболеваемости коронавирусом пошла вверх после 8 Марта. За пять-шесть дней, сказал он, «увидят» на статистике, как праздновали в Сумской области Масленицу. В Сумах, Шостке, Путивле, Кролевце, Ромнах и Глухове массовые мероприятия отменили. Среди городов, где оно произошло, к примеру, Тростянец.