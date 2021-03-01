На Сумщине еще 127 случаев заболевания коронавирусом

За субботу добавилось 127 случаев. Выздоровело 4 человека, - всего 46502. Умер 1, - всего 685. Лечатся 2514.
В Украине 7167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 466 детей и 172 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 3956 человек; летальных случаев - 103; выздоровели - 2147 человек; осуществлено тестирований за сутки - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24868, методом ИФА - 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17509).
За все время пандемии в Украине заболело - 1401228 человек; выздоровели - 1196520 человек; летальных исходов - 27 022; проведения ПЦР-тестов - 7126226.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 432 случая;
- Винницкая область - 587 случаев;
- Волынская область - 129 случаев;
- Днепропетровская область - 362 случая;
- Донецкая область - 217 случаев;
- Житомирская область - 747 случаев;
- Закарпатская область - 503 случая;
- Запорожская область - 82 случая;
- Ивано-Франковская область - 543 случая;
- Киевская область - 366 случаев;
- Кировоградская область - 46 случаев;
- Луганская область - 18 случаев;
- Львовская область - 601 случай;
- Николаевская область - 184 случая;
- Одесская область - 356 случаев;
- Полтавская область - 120 случаев;
- Ривненская область - 89 случаев;
- Сумская область - 127 случаев;
- Тернопольская область - 256 случаев;
- Харьковская область - 362 случая;
- Херсонская область - 35 случаев;
- Хмельницкая область - 361 случай;
- Черкасская область - 94 случая;
- Черновицкая область - 441 случай;
- Черниговская область - 109 случаев.