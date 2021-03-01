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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 127 случаев заболевания коронавирусом

На утро 7 марта в Сумской области подтверждено уже 49 711 случаев заболевания COVID-19.

За субботу добавилось 127 случаев. Выздоровело 4 человека, - всего 46502. Умер 1, - всего 685. Лечатся 2514.

В Украине 7167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 466 детей и 172 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3956 человек; летальных случаев - 103; выздоровели - 2147 человек; осуществлено тестирований за сутки - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24868, методом ИФА - 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17509).

За все время пандемии в Украине заболело - 1401228 человек; выздоровели - 1196520 человек; летальных исходов - 27 022; проведения ПЦР-тестов - 7126226.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 432 случая;

- Винницкая область - 587 случаев;

- Волынская область - 129 случаев;

- Днепропетровская область - 362 случая;

- Донецкая область - 217 случаев;

- Житомирская область - 747 случаев;

- Закарпатская область - 503 случая;

- Запорожская область - 82 случая;

- Ивано-Франковская область - 543 случая;

- Киевская область - 366 случаев;

- Кировоградская область - 46 случаев;

- Луганская область - 18 случаев;

- Львовская область - 601 случай;

- Николаевская область - 184 случая;

- Одесская область - 356 случаев;

- Полтавская область - 120 случаев;

- Ривненская область - 89 случаев;

- Сумская область - 127 случаев;

- Тернопольская область - 256 случаев;

- Харьковская область - 362 случая;

- Херсонская область - 35 случаев;

- Хмельницкая область - 361 случай;

- Черкасская область - 94 случая;

- Черновицкая область - 441 случай;

- Черниговская область - 109 случаев.

Общество
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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