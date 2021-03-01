На Сумщине 49 711 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 7 марта на Сумщине 49711 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 127 человек (Белопольский р-н - 7, Бурынский р-н - 5, Глухов - 3, Конотоп – 20, Конотопский р-н - 4, Кролевецкий р-н – 19, Лебедин - 2, Лебединский р-н - 3, Ахтырка - 16, Ахтырский р-н - 4, Ромны - 9, Роменский р-н - 6, Сумы - 26, Сумской р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 695 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 46502 человек, из них за минувшие сутки - 4 (Ахтырка - 1, Тростянецкий р-н - 3).