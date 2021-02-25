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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:47327

На Сумщине будут судить двух наркодельцов

На Сумщине будут судить двух участников организованной группы, которые изготавливали в особо крупных размерах наркотики для переправки в РФ.

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы, которые изготавливали в особо крупных размерах наркотики для переправки на территорию Российской Федерации (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемые вместе с сообщниками в арендованном частном доме в Киевской области обустроили лабораторию, где изготавливали опасное психотропное вещество PVР. Задокументировано две попытки с помощью частного перевозчика, который ехал по маршруту «Киев-Москва», переместить на территорию Российской Федерации сумки якобы с продуктами питания, в которых 19 июня 2020 года правоохранители обнаружили особо опасное психотропное вещество PVР, общим весом 3,3 кг, а уже 8 июля 2020 года изъяли почти 4 кг подобных психотропов.

Во время обыска 30 августа 2020 года в подпольной нарколаборатории правоохранители изъяли оборудование для изготовления психотропных веществ, 300 г готового психотропного вещества PVP, 2 л прекурсоров и около 100 л сырья для изготовления психоторопов, в составе которого 6,5 кг PVP.

Незаконная деятельность организованной группы пресечена Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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