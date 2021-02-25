В Сумах усилили карантин Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ввела дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия в связи с отнесением области, а следовательно и Сум, к «оранжевой» зоне.

Начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко во время заседания комиссии сообщила, что на текущей неделе фиксируется обострение ситуации с COVID-19. В частности, в четверг, 4 марта, зарегистрировали 115 новых больных, 23 больных госпитализировали. Всего на стационарном лечении сейчас находятся 288 горожан. Елена Чумаченко отметила, что в настоящее время болезнь протекает более агрессивно, поэтому и увеличилось количество госпитализаций. Чиновница высказалась за усиление мер, направленных на предотвращение распространения болезни.

С целью противодействия ухудшению эпидемической ситуации на территории Сумской городской территориальной громады, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и внедрение противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украина острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2»(с изменениями), в связи с ухудшением эпидемической обстановки на территории региона (в соответствии с индикаторными показателями для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 4 марта 2021 года, опубликованных на сайте Минздрава Украины), комиссия решила ввела дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Управлению здравоохранения и руководителям лечебно-профилактических учреждений здравоохранения поручено обеспечить готовность лечебных учреждений Сумского городского совета, определенных решением Сумской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 19 октября 2020 года (протокол № 32), к приему больных COVID-19; выявлять и регистрировать лиц с подозрением на COVID-19 в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения.

Сумскому управлению Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, отделу торговли, быта и защиты прав потребителей во взаимодействии с работниками Сумского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области - усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий на рынках, объектах сферы торговли и объектах общественного питания, расположенных на территории Сумской городской территориальной громады путем проведения их проверки в составе мобильных групп, определенных распоряжением городского головы от 6 января 2021 года. В случае систематических нарушений карантинных мероприятий субъектами предпринимательства сферы торговли и ресторанного хозяйства (при наличии трех составленных административных протоколов за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями» (ст. 44-3 КУоАП), выносить на рассмотрение исполнительного комитета вопрос о временном прекращении их работы до ослабления уровня эпидемической опасности.

Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг во взаимодействии с сотрудниками Управления патрульной полиции в Сумской области должен осуществлять ежедневный контроль за выполнением на коммунальном и частном пассажирском транспорте противоэпидемических мероприятий, в том числе за осуществлением дезинфекции транспортных средств.

Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы необходимо обеспечить действенную координацию мероприятий по усилению работы мобильных групп по контролю за соблюдением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий на объектах, расположенных на территории населенных пунктов Сумской городской территориальной громады, определенных распоряжением городского председателя от 6 января 2021 года.

Органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности рекомендуется обеспечить выполнение требований пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и внедрение противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 »(с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 17.02.2021 № 104).

На период установления в регионе «оранжевого» уровня эпидемической опасности запрещено проведение на территории Сумской городской территориальной громады массовых мероприятий.