Послы Чехии и Словакии в Украине приехали к губернатору Сумщины без подарков В рамках официального визита в Сумскую область с главой облгосадминистрации Василием Хомой встретились Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула, советник Посольства Чешской Республики в Украине Франтишек Троячек, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин и Первый Секретарь Посольства Словацкой Республики в Украине Соня Крайчова.

Обсудили пути налаживания экономического сотрудничества между Чешской и Словацкой республиками и Сумской областью.

«Рад приветствовать вас на гостеприимной Сумщине, надеюсь, что последующие визиты будут посвящены более масштабным событиям, в частности запуска и реализации в Сумской области важных совместных проектов, ведь потенциал региона позволяет это сделать на взаимовыгодных условиях», - отметил Василий Хома.

Глава облгосадминистрации подтвердил готовность Сумской области к сотрудничеству с Чешской и Словацкой Республики в любых сферах.

«Должны обмениваться опытом. Сумщина открыта к партнерству, готова создавать условия для того, чтобы бизнес и наши отношения со Словацкой и Чешской Республиками развивались более динамично. Украина стремится стать частью Европы», - отметил Василий Хома.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин подчеркнул, что визит в Сумскую область - это попытка восстановить взаимовыгодные экономические отношения.

«Мы готовы делиться нашим опытом и развивать экономические отношения с Сумской областью таким образом, чтобы улучшить благосостояние населения», - подчеркнул Марек Шафин.

Как рассказал Радек Матула, Чрезвычайный и Полномочный Послом Чешской Республики в Украине, в Сумской области он впервые за 4 года своей работы в Украине. Он констатировал, что для Чехии, несмотря на отсутствие общей границы, Украина является важным партнером.

«Чешские компании готовы работать не только в центральной части Украины, но и в Сумской области, в частности. Не нужно сосредотачиваться только на торгово-экономических отношениях, ведь сейчас есть контакты между университетами Сумщины и Чехии, которые готовы обмениваться опытом. Я верю, что мы сможем найти точки соприкосновения и в таких сферах как культура и образование», - отметил Радек Матула.

Председатель Сумской облгосадминистрации Василий Хома поддержал Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в Украине в стремлении расширения границ сотрудничества.

Напомним: визит посла Узбекистана в Сумы завершился для Василия Хомы получением подарка – национального халата. Теперь же, подарков не было…