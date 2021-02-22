На Сумщине взят под стражу подозреваемый в убийстве брата По ходатайству Роменской местной прокуратуры решением суда 34-летнему подозреваемому в убийстве родного брата избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

Событие произошло 25 февраля в с. Раковая Сечь Роменского района. В вечернее время по месту жительства родные братья употребляли спиртные напитки. Когда оба уже были изрядно навеселе, между ними возник спор на бытовой почве, во время которой младший ударил старшего ножом в грудь. От полученной травмы 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, за содеянное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.