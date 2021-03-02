На Сумщине 48 723 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 2 марта в Сумской области 48 723 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек (Недригайловский район - 2, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 5, Сумы - 16, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 3, Ямпольский район - 9).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 672 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 46 177 человек, из них за минувшие сутки - 138 (Белопольский район - 4, Великописаревский район - 1, Конотоп - 7, Кролевецкий район – 17, Липоводолинский район - 6, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 13 Ахтырский район - 1, Ромны - 8, Роменский район - 7, Середина-Будский район - 1, Сумы - 31, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 14, Шостка – 19, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 9).