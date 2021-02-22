В Сумской мэрии «полетел» весь электронный документооборот Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Сумского горсовета Андрей Баранов.

«01.03.2021 року сплив термін дії ліцензій на доступ до пакетів хмарних сервісів G-Suite (Google) для виконавчих органів Сумської міської ради. Всі облікові записи працівників виконавчих органів та депутатів Сумської міської ради – було відключено, а дані втрачено!

І що найгірше, користувачів не було про це попереджено!

Міністерство цифрової трансформації проводить масштабну цифрову трансформацію країни. А в цей час Сумська міська рада відключила сервіси Google!

Не працює офіційна електронна пошта, відеоконференції, документи і багато інших сервісів!

Втратили поштові облікові записи разом з усіма зверненнями та матеріалами навіть депутати СМР! Знищені електронні порядки денних сесій та система реєстрації проектів рішень!

І причина проста - не змогли/захотіли провести закупку сервісів. Мабуть відбулося "замикання" сумських "цифрових трансформаторок". З їх приходом на початку року відбулося стрімке "прискорення!". Спочатку відключили документообіг, тепер сервіси Google. Що відключать далі? І як з цим працювати?

Тепер навіть не знаю на яку пошту відправити це звернення і що робити з втраченими документами жителів міста та їх зверненнями!

Звернувся до Сумського міського голови за роз'ясненнями та службовим розслідуванням щодо цієї ганебної для репутації міста події», - написал он.

Напомним: в предыдущей каденции Андрей Баранов был секретарем горсовета и как раз занимался цифровизацией в горсовете. В этой - секретарем стал депутат от «Слуги народа» Олег Резник, который был единственным вынесенным на голосование кандидатом на эту должность.