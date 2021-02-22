В сумской «Мануфактуре» поймали 16-летнего воришку Об этом сообщил директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.

«Постійна рубрика #житиеМануфактури

Це Ярік Б. 2004 р.н., який навчається в одном із Сумських ПТУ. Ярік намагався стати крадуном , але доля інша трапилась....

На питання:"Чому пішов красти?", Відповів:"Так разні пранкери на ютубі роблять..." .

Ось що ютуб з людьми робить. Завіса.

P.S. таких крадунов вже переловили - ой ма.... І прикро те, що на одному з пабліків місцевих, мені писали, що "крали, крадемо та будем красти". Дебіли .

Доречі є такі товариші, що речі під замовлення виносять за 30% від вартості. Деяких переловили, деякі в процесі бо фейси вже всім магазинам відомі», - написал он в Фейсбуке.