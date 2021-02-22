На Сумщине сбили 9-летнюю школьницу Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором травмировалась ребенок.

ДТП произошло сегодня, 1 марта, около 16.40, на улице Заводской в городе Дружба Шосткинского района.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель мопеда «Спарк» совершил наезд на 9-летнего ребенка. В результате чего девочку с телесными повреждениями госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.