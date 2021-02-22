АМКУ оштрафовал производителя молочки в Сумской области на 3,5 млн грн

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Отказано в удовлетворении заявления о рассрочке уплаты штрафа, наложенного на ООО «Ахтырская молочная промышленная компания «Славия» решением Антимонопольного комитета Украины от 10.12.2020 № 773-р», — говорится в сообщении.

Согласно документам ведомства «АМПК «Славия» оштрафована на 3,5 млн грн за несоответствие твердого сыра и сливочного масла информации на этикетке.

Для справки: ООО «Ахтырская молочная промышленная компания «Славия» (Сумская обл.) занимается переработкой молока и производством молочной продукции с 2004 г. Три предприятия, входящих в структуру компании, выпускают твердый и плавленый сыры, масло, спреды, сметану и молочные десерты под ТМ «Сыры Бурлука», «Славная и Ко», «Ах, молоко», «Пепе» и «Ахтырский вкус». Продукция экспортируется в более чем 30 стран Ближнего зарубежья, Азии и Африки.