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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:24259

В Сумах госпитализировали 41 ребенка с ОРВИ

Об этом сегодня, 1 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1541 случаев заболевания ОРВИ, что на 13,8% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 61% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 583,3 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня - 665,3. Госпитализированы на прошлой неделе 101 житель города - 60 взрослых и 41 ребенок. Это 6,6% от всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальных случаев не зарегистрировано.

На сегодня 2034 человека провели вакцинацию против гриппа.

Общество
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