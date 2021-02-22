В Сумах госпитализировали 41 ребенка с ОРВИ Об этом сегодня, 1 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1541 случаев заболевания ОРВИ, что на 13,8% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 61% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 583,3 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня - 665,3. Госпитализированы на прошлой неделе 101 житель города - 60 взрослых и 41 ребенок. Это 6,6% от всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальных случаев не зарегистрировано.

На сегодня 2034 человека провели вакцинацию против гриппа.