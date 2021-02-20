Вопрос бесплатного проезда детей в коммунальном транспорте Сум рассмотрят только в пятницу Заседание исполкома Сумского горсовета запланировали на 5 марта.

На нем рассмотрят вопрос бесплатного проезда школьников в коммунальных троллейбусах и автобусах.

- Мы будем принимать решение о бесплатном проезде детей в коммунальном транспорте, - сообщил мэр сегодня на аппаратном совещании. – На сессии были внесены изменения в программу «Образование на 2019-2021 годы», которые касаются предоставления льгот по бесплатному проезду детей в общественном транспорте. Думаю, что для этого школьникам проездные не нужны, достаточно будет ученического билета.

Напомним: с такой инициативой выступил сам мэр неделю назад и пообещал, что уже с 1 марта, в крайнем случае с 5-го, школьники будет ездить бесплатно. Обманул…