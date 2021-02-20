Сумской облсовет ликвидировал управление своим имуществом Сегодня, 26 февраля, на сессии Сумского облсовета депутаты проголосовали за решение «О ликвидации Управления имуществом Сумского областного совета».

Как выяснилось, профильная постоянная комиссия дала всего 4 голоса за внесение этого вопроса в повестку дня на своем заседании (минимум нужно было 5). Тем не менее вопрос был вынесене на заседание. В итоге «за» было 38 голосов.

В решении говорится:

«1. Прекратить деятельность юридического лица - Управление имуществом Сумского областного совета, (идентификационный код 21107251, местонахождение юридического лица: 40030, Сумская область, м. Суми, площадь Независимости, 2) путем его ликвидации.

2. Образовать ликвидационную комиссию по прекращению Управления имуществом Сумского областного совета (далее - ликвидационная комиссия) и утвердить ее состав (прилагается).

3. Уполномочить председателя ликвидационной комиссии представлять интересы Управления имуществом Сумского областного совета и совершать все необходимые юридические действия по государственной регистрации его прекращения.

4. Ликвидационная комиссия в установленном законодательством Украины порядке:

4.1. Сообщить государственного регистратора о прекращении юридического лица.

4.2. Обеспечить официальное обнародование сообщения о решении относительно прекращения юридического лица.

4.3. Предупредить работников управления о предстоящем увольнении с занимаемой должности по пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с его ликвидацией.

4.4. В течение трех месяцев с даты публикации сообщения о прекращении юридического лица - Управление имуществом Сумского областного совета осуществить действия, связанные с ликвидацией управления, и завершить ее.

4.5. Представить на утверждение ликвидационный баланс.

5. Установить, что претензии кредиторов Управления имуществом Сумского областного совета принимаются в течение двух месяцев с даты официального опубликования сообщения о решении относительно прекращения юридического лица и внесения записи о ликвидации Управления имуществом Сумского областного совета в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, по адресу управления: площадь Независимости, 2, город Сумы, 40030.

6. Предупредить начальника Управления имуществом Сумского областного совета Нагорного Дмитрия Владимировича о предстоящем увольнении с занимаемой должности по пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с ликвидацией управления.

7. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию областного совета по вопросам развития местного самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности, регламента, законности и правопорядка, связей с общественностью, информационной и регуляторной политики».

Глава Сумского облсовета Виктор Федорченко подписал решение тут же, предупредив Дмитрия Нагорного об увольнении через два месяца.