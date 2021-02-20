Сумской облсовет ликвидировал управление своим имуществом

Как выяснилось, профильная постоянная комиссия дала всего 4 голоса за внесение этого вопроса в повестку дня на своем заседании (минимум нужно было 5). Тем не менее вопрос был вынесене на заседание. В итоге «за» было 38 голосов.
В решении говорится:
«1. Прекратить деятельность юридического лица - Управление имуществом Сумского областного совета, (идентификационный код 21107251, местонахождение юридического лица: 40030, Сумская область, м. Суми, площадь Независимости, 2) путем его ликвидации.
2. Образовать ликвидационную комиссию по прекращению Управления имуществом Сумского областного совета (далее - ликвидационная комиссия) и утвердить ее состав (прилагается).
3. Уполномочить председателя ликвидационной комиссии представлять интересы Управления имуществом Сумского областного совета и совершать все необходимые юридические действия по государственной регистрации его прекращения.
4. Ликвидационная комиссия в установленном законодательством Украины порядке:
4.1. Сообщить государственного регистратора о прекращении юридического лица.
4.2. Обеспечить официальное обнародование сообщения о решении относительно прекращения юридического лица.
4.3. Предупредить работников управления о предстоящем увольнении с занимаемой должности по пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с его ликвидацией.
4.4. В течение трех месяцев с даты публикации сообщения о прекращении юридического лица - Управление имуществом Сумского областного совета осуществить действия, связанные с ликвидацией управления, и завершить ее.
4.5. Представить на утверждение ликвидационный баланс.
5. Установить, что претензии кредиторов Управления имуществом Сумского областного совета принимаются в течение двух месяцев с даты официального опубликования сообщения о решении относительно прекращения юридического лица и внесения записи о ликвидации Управления имуществом Сумского областного совета в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, по адресу управления: площадь Независимости, 2, город Сумы, 40030.
6. Предупредить начальника Управления имуществом Сумского областного совета Нагорного Дмитрия Владимировича о предстоящем увольнении с занимаемой должности по пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с ликвидацией управления.
7. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию областного совета по вопросам развития местного самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности, регламента, законности и правопорядка, связей с общественностью, информационной и регуляторной политики».
Глава Сумского облсовета Виктор Федорченко подписал решение тут же, предупредив Дмитрия Нагорного об увольнении через два месяца.