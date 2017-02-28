В сумской школе установили мемориальную доску погибшему военному Артуру Абрамитову Погибшему в русско-украинской войне, почетному гражданину Сум Артуру Абрамитову 26 февраля открыли памятную доску.

Ее установили на фасаде школы №18, где он учился. На мероприятии присутствовали мама, родственники, побратимы, одноклассники, учителя, пишет Суспільне.

Справка

Сумчанин Артур Абрамитов (позывной «Турчик») погиб в Авдеевке Донецкой области 26 февраля 2017 года. Был смертельно ранен во время минометного обстрела. По данным военкомата, в армию Артур Абрамитов пошел 30 марта 2016 года. Служил гранатометчиком.

5 января 2021 года Артуру Абрамитову открыли памятную доску в Сумском педагогическом университете.