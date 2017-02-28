В сумской школе установили мемориальную доску погибшему военному Артуру Абрамитову

Ее установили на фасаде школы №18, где он учился. На мероприятии присутствовали мама, родственники, побратимы, одноклассники, учителя, пишет Суспільне.
Сумчанин Артур Абрамитов (позывной «Турчик») погиб в Авдеевке Донецкой области 26 февраля 2017 года. Был смертельно ранен во время минометного обстрела. По данным военкомата, в армию Артур Абрамитов пошел 30 марта 2016 года. Служил гранатометчиком.
5 января 2021 года Артуру Абрамитову открыли памятную доску в Сумском педагогическом университете.
В Сумах состоялось открытие доски почета погибшего на востоке Украины воина АТО, Почетного гражданина Сум Артура Абрамитова, погибшего 26 февраля...
В третью годовщину гибели участника АТО Артура Абрамитова на центральном кладбище города, чтобы почтить погибшему Герою, собрались его родные, друзья,...
Сегодня, 31 октября, депутаты Сумского городского совета проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин г. Сумы» погибшему в зоне АТО Артуру...
На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Переименование улицы»....
В среду, 1 марта, состоится прощание с сумчанином, участником АТО Артуром Абрамитовым....