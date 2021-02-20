В Бурыни открыли современный Центр предоставления административных услуг В Бурынской громаде на Сумщине начал работу ЦПАУ, созданный на замещение ЦПАУ района.

В отремонтированном здании обустроены 13 рабочих мест и будет предоставляться более 120 административных услуг. Более 22 тыс. жителей громады получили доступ к качественным сервисам от государства в комфортных условиях.

Капитальный ремонт помещения проведен при поддержке Программы «U-LEAD с Европой»: из более 3,7 млн гривен, потраченных на модернизацию здания, 55% профинансировала громада. Дизайн-проект ЦПАУ разработан украинскими архитекторами Программы. В помещении предусмотрены необходимые условия для лиц с инвалидностью, его оборудовали пандусом, а для родителей с детьми - пеленальным столиком и детским уголком.

Программа также обеспечила ЦПАУ мебелью, техникой, программным обеспечением, электронной системой управления очередью, а также предоставила институциональную поддержку в создании удаленного рабочего места в селе Успенка. Все сотрудники прошли тренинги по повышению квалификации, разработанные экспертами Программы.

Всего 18 громад Сумской области получают поддержку программы «U-LEAD с Европой» по созданию и модернизации ЦПАУ.